Sebastiano Pazzini, fondatore dell’agriturismo Duslaun di Villa Verucchio, è deceduto all'età di 79 anni. L'agriturismo è considerato uno dei simboli dell'ospitalità rurale nella zona della Valmarecchia. Pazzini è conosciuto per aver contribuito allo sviluppo di questa struttura, che rappresenta un punto di riferimento locale nel settore dell’accoglienza rurale. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa.

Si è spento a 79 anni Sebastiano Pazzini, fondatore dell’agriturismo Duslaun di Villa Verucchio, una delle realtà simbolo dell’ ospitalità rurale della Valmarecchia. Nato a Verucchio il 23 febbraio 1947, da circa trent’anni aveva trasformato il lavoro nei campi in un progetto capace di valorizzare la campagna romagnola, la cucina tradizionale e i prodotti della propria azienda agricola. Tra la vigna, gli uliveti e i terreni coltivati della prima collina verucchiese, Pazzini aveva costruito un modello di accoglienza fondato sulla filosofia del "dalla terra alla tavola". Insieme ai figli Arianna e Filippo aveva dato vita a un’attività diventata negli anni un punto di riferimento per residenti e turisti, grazie alla genuinità dei sapori e all’atmosfera familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Sebastiano Pazzini volto noto dell’ospitalità

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