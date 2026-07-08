Una donna di 105 anni, Lina Berlucchi Facchinelli Mazzoleni, è deceduta domenica sera. È stata una figura storica nel settore vinicolo e ha vissuto a Brescia, dove era molto conosciuta. La sua morte rappresenta la perdita di una testimone della vita locale e della tradizione della Franciacorta.

Brescia saluta oggi una delle sue cittadine più longeve. È venuta a mancare domenica sera, all'età di 105 anni, Lina Berlucchi Facchinelli Mazzoleni, figura profondamente legata alla storia della città e della Franciacorta.Nata nel 1920, Lina Berlucchi ha attraversato oltre un secolo di storia e ha rappresentato una preziosa testimone delle trasformazioni del territorio bresciano. Lo scorso 12 novembre, in occasione del suo 105° compleanno, aveva ricevuto anche gli auguri della sindaca del capoluogo Laura Castelletti, che aveva voluto omaggiarla a nome dell'intera comunità cittadina. Lina era sorella di Guido Berlucchi, l'imprenditore che nel 1961 diede impulso alla produzione di spumanti in Franciacorta, dando vita alla celebre cantina che ha reso il brand Berlucchi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Addio a Lina Berlucchi: morta a 105 anni una figura storica della famiglia vinicola e testimone preziosa della vita bresciana

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