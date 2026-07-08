Il Comune ha deciso di coprire il 10% delle spese per l’allacciamento all’acquedotto delle case sparse non collegate alla rete comunale gestita da Hera. I cittadini dovranno comunque sostenere un massimo di 10.000 euro per l’intervento. La delibera è stata approvata ieri dalla giunta, che ha stabilito questa misura di sostegno per favorire l’allaccio delle abitazioni isolate alla rete idrica.

Importante contributo comunale per allacciare all’acquedotto le case sparse prive di connessione alla rete comunale gestita da Hera. La giunta infatti ha deliberato ieri un contributo del 10% sulla somma a carico dei cittadini che, in ogni caso, non spenderanno più di 10mila euro per l’allaccio. A disposizione per il 2026 ci sono per questo capitolo 150mila euro. "Il 16 luglio – anticipa l’assessore comunale ai lavori pubblici Massimo Cameliani – incontrerò assieme ai tecnici comunali ed Hera i cittadini i primi in graduatoria del nuovo regolamento Atersir, quelli di Gambellara, per capire se vogliano aderire al progetto e illustrando il contenuto della nuova delibera di giunta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqua alle case sparse: "Il 10% lo paga il Comune, i cittadini spenderanno al massimo 10mila euro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il circolo Pd non paga il canone per 19 anni, scatta lo sfratto: «Soldi sottratti alle case popolari»L’Arca Puglia ha avviato la procedura di sfratto nei confronti del circolo “Fratelli Cervi” del Partito Democratico di Taranto, accusato di non aver...

Paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa: il gesto del cantanteUn fan di Achille Lauro ha pagato 10 mila euro per avere un incontro con il cantante, ma si è scoperto che si trattava di una truffa.

Petizione: raccolte 250 firme per l’acqua nelle case sparseUna petizione a sostegno dei residenti di via Reale Voltana e delle aree limitrofe, in una porzione del territorio comunale alfonsinese in cui risiedono famiglie che da anni lamentano gravi criticità ... ilrestodelcarlino.it

Il Comune non vuole estendere la rete idrica alle case sparseLa possibilità di estendere la rete idrica pubblica alle case sparse nella periferia nord di Lugo è stata al centro della discussione del consiglio comunale lughese, ma la mozione da me presentata, ... ilrestodelcarlino.it