Abusivismo parte la campagna Le autofficine fanno squadra | Insieme fermeremo le illegalità
Partita una campagna contro l’abusivismo nel settore delle autofficine. Le officine legali si uniscono per contrastare le attività illegali, considerate un rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica e l’ambiente. La iniziativa mira a sensibilizzare e rafforzare la lotta contro le pratiche non autorizzate nel settore.
Ferrara Un freno all’abusivismo che rischia di essere una piaga per le autofficine che si muovono nel solco della legalità. Un fenomeno dai pesanti risvolti per la sicurezza stradale, sulla salute dei cittadini e sulla tutela dell’ambiente. E’ stata presentata ieri, in prefettura, la campagna di sensibilizzazione contro l’abusivismo che rischia di ledere il settore dell’autoriparazione. Al vertice il prefetto Massimo Marchesiello, il comandante della Polizia Stradale di Ravenna Davide Pani, in sostituzione del collega di Ferrara, Linda Gardinali, presidente di Cna Autoriparazione, Caterina Paparella, presidente di Confartigianato Autoriparazione, Nadia Bonifazi, Responsabile di Cna Autoriparazione e Alessandro Spolverini, Segretario di Area Urbana Ferrara Confartigianato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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