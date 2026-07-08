A Vulcano torna il Premio Solidarietà, giunto alla sua 15esima edizione, con due serate organizzate dall’Associazione Culturale Hierà il 17 e 18 luglio. L’evento si svolge sull’isola delle Eolie e ha l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alla comunità locale. La madrina dell’edizione è Maria Grazia Cucinotta, mentre Aurora Quattrocchi sarà ospite d’onore. L’iniziativa coinvolge volontari e cittadini in attività di beneficenza e cultura.

L'isola di Vulcano, nelle Eolie, torna ad ospitare il Premio Solidarietà, giunto alla sua 15esima edizione. Il 17 e 18 luglio due serate evento organizzate dall’Associazione Culturale Hierà raccoglieranno fondi da destinare alla comunità isolana. Al centro della manifestazione la cultura e lo spettacolo, con una madrina d'eccezione: anche quest'anno Maria Grazia Cucinotta ha sposato il progetto. «Sono 10 anni che collaboro con l’Associazione Culturale Hierà – dice l'attrice – vengo a Vulcano con tanta gioia perché so che mi divertirò facendo del bene a favore della gente. Gli organizzatori sono riusciti a creare un... 🔗 Leggi su Palermo.corriere.it

© Palermo.corriere.it - A Vulcano torna il «Premio Solidarietà»: la madrina è Maria Grazia Cucinotta, ospite d'onore Aurora Quattrocchi

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