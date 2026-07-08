Nel 2019 a Lucca, un’attrice ha assistito in prima fila a un concerto e ha raccontato di aver avuto un momento emotivamente intenso con il cantante. Durante l’evento, ha detto di aver scambiato uno sguardo con lui e di aver pianto, descrivendo l’esperienza come un momento di riconoscimento tra le loro anime. La narrazione si è protratta in un’intervista, dove ha dettagliato l’episodio e il contatto visivo con il musicista britannico.

Io e Elton John ci siamo guardati è ho pianto. In una intervista rilasciata a Repubblica, Micaela Ramazzotti ha descritto nei dettagli, praticamente per oltre metà articolo, quella sera del 2019 a Lucca quando assieme al figlio Jacopo seguì seduta in prima fila il concerto del cantautore britannico. “Quando seppi che il tour Farewell Yellow Brick Land passava al Lucca Summer abbiamo chiamato degli amici che lavorano lì e gli ho detto: “ Cazzo trovami un biglietto a qualunque prezzo! ”. Detto, fatto. Mamma e figlio pare siano appassionati dell’autore di Crocodile rock da sempre. I due si mettono quindi in marcia, anche se la mattina dopo la Ramazzotti avrebbe dovuto raggiungere il set di Muccino, quello del film Gli anni più belli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A un certo punto Elton John mi ha guardato e io ho guardato lui, ho pianto. Le nostre anime si sono riconosciute, è stato un momento tutto nostro”: la confessione di Micaela Ramazzotti

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Sacrifice Lyrics - Elton John (1989)

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