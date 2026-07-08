a tutta birra analcolica

Un tedesco, dopo aver lavorato, parcheggia la Volkswagen e si siede in salotto a bere birra analcolica mentre guarda la Nazionale. La scena richiama un’immagine del passato, quando la Germania era vista come la locomotiva d’Europa. La descrizione utilizza un tono nostalgico e simbolico, senza fornire dettagli specifici su persone o eventi. Non ci sono riferimenti a date o contesti temporali precisi.

Il tedesco che dopo aver lavorato sodo parcheggia la Volkswagen, si siede in salotto e trangugia boccali di birra davanti alla Nazionale è un ricordo sbiadito come quello della Germania locomotiva d’Europa. Si è disintegrato pure il mito della birra: ai tedeschi piace sempre più quella analcolica e, come se non bastasse questa conversione quasi eretica, chi resta fedele alla tradizione beve meno. Un cambiamento che ci fa barcollare da sobri. Non ci eravamo ancora ripresi da un’altra notizia altrettanto destabilizzante che ha distrutto lo stereotipo del tedesco produttivo e stakanovista per consegnarci un fannullone cagionevole. Un dipendente si assenta in media 3,5 settimane in un anno per motivi di salute (in Italia, secondo l’Ocse, la media è di 0,6 settimane). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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La birra tedesca

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