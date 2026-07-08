Si è concluso un altro anno scolastico all’insegna dell’ educazione ambientale per il progetto " Pianeta Clara ", che anche per questa decima edizione si conferma un punto di riferimento nel territorio servito dalla società che raccoglie i rifiuti urbani, coinvolgendo oltre 8.300 studenti e 360 classi, per un totale di 402 incontri e più di 800 ore di attività educative rivolte a tutti gli ordini di scuola, dalla primaria alla secondaria di secondo grado. Il progetto ha coinvolto praticamente tutti i 19 comuni serviti, confermando "Pianeta Clara" come esperienza educativa condivisa e parte integrante della proposta formativa del territorio e l’appuntamento con le scuole è rinnovato a settembre, quando apriranno le iscrizioni per la prossima edizione del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilrestodelcarlino.it - A scuola da Clara per l’ambiente: "Coinvolti oltre 8mila studenti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Endocrinóloga: Por Esto Engordas Aunque lo Gagas Todo Bien. Ozempic, Hormonas y Menopausia

Notizie e thread social correlati

Punk Rock Raduno torna a scuola: coinvolti oltre 60 studentiOltre 60 studenti dell’Istituto Caniana di Bergamo hanno partecipato a un progetto legato al Punk Rock Raduno, creando grafiche ispirate al festival.

Costituzione, ambiente e memoria storica celebrati da oltre 300 studenti a Villa PullèOltre 300 studenti si sono riuniti al parco di Villa Pullè in occasione della Giornata nazionale della Legalità.

Argomenti più discussi: Tutti a lezione d’ambiente; Cittadini del mondo con Intercultura: Clara trascorrerà un anno in Argentina; Clara Damari, il prodigio di Livorno: a 13 anni è la regina della dama italiana: E ora voglio una medaglia; L’undicesimo Stato americano in Serie A: il Frosinone passa al fondo Clara Vista.

Daniele Cinà (@danielecina) / Posts / X x.com