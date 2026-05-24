Costituzione ambiente e memoria storica celebrati da oltre 300 studenti a Villa Pullè

Notizia in breve

Oltre 300 studenti si sono riuniti al parco di Villa Pullè in occasione della Giornata nazionale della Legalità. L’evento, promosso dall’Istituto Fortunata Gresner, si è concentrato su temi come ambiente, inclusione e memoria storica. La mattinata ha visto coinvolgimento di giovani provenienti da diverse classi, con attività e interventi dedicati a promuovere valori civici e sociali. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza ulteriori dettagli sugli interventi specifici.