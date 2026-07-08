A Roma nasce un nuovo modello di welfare sanitario di prossimità

Da ilfaroonline.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 luglio a Roma apriranno nuovi sportelli di assistenza e orientamento chiamati Welfare Connesso. Si tratta di un progetto che mira a offrire servizi di prossimità nel settore sanitario. I punti di supporto saranno distribuiti in varie zone della città, pronti a fornire informazioni e assistenza ai cittadini. L’iniziativa si inserisce in un modello di welfare più vicino alle persone, con un focus sul settore sanitario.

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Roma, 8 luglio – Prenderanno il via il prossimo 22 luglio gli sportelli di assistenza e orientamento di Welfare Connesso, il progetto promosso da ADICU Aps, in partenariato con Fondazione ANT Franco Pannuti – ETS, UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Direzione Nazionale e FAND – Associazione Italiana Diabetici ODV, con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, nato per rafforzare un modello di welfare sanitario di prossimità, integrato, gratuito e personalizzato rivolto alle persone che vivono condizioni di particolare fragilità. L’iniziativa si propone di offrire una risposta concreta ai bisogni di persone... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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