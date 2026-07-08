5 giocatori sottovalutati al mondiale

Cinque giocatori sono stati definiti sottovalutati durante il Mondiale. Nonostante le aspettative, non hanno ricevuto grande attenzione prima del torneo. Durante le partite, hanno mostrato prestazioni superiori rispetto a quanto si pensasse. Le loro azioni in campo sono risultate decisive, contribuendo alle sorti delle rispettive squadre. La loro presenza ha attirato l’interesse degli appassionati, sorprendendo chi li aveva sottovalutati prima dell’inizio del torneo.

È il Mondiale delle superstar. Forse il primo torneo della storia in cui tutti i più grandi campioni al mondo - quasi tutti - non hanno deluso le enormi aspettative riposte su di loro. Finora tutti sono stati decisivi: Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé sono tutti in cima alla classifica marcatori con 7 gol segnati. Mentre tutta l’attenzione è risucchiata da questi grandi campioni, altri lavorano a fari spenti. Giocatori di cui si parla poco ma fenomenali; sottovalutati, quindi. Giocatori che più o meno tutti considerano forti e di alto livello, ma che tendiamo a dare per scontati, e che in questo Mondiale stanno confermando un valore che gli riconosciamo poco. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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La TOP 5 degli attaccanti sottovalutati al Mondiale 2026

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