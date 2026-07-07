Zverev completa l’opera con Lehecka e sfiderà Fritz nei quarti di Wimbledon

Alexander Zverev ha battuto Lehecka in quattro set, con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 7-6(6). La partita è durata tre ore e venticinque minuti. Ora affronterà Taylor Fritz nei quarti di finale di Wimbledon.

Alexander Zverev, testa di serie numero due, completa l’opera con Lehecka e sfiderà domani Taylor Fritz nei quarti di finale. Il tedesco supera il ceco 6-4 7-5 3-6 7-6(6) in tre ore e venticinque minuti. L’incontro era stato sospeso ieri sera sul punteggio di 6-4 7-5 3-3 a favore del vincitore del Roland Garros. Al rientro in campo Lehecka esce meglio dai blocchi, firma il 4-3 a zero sull’errore di diritto del rivale, ottiene il break del 5-3 sull’errore gratuito della testa di serie numero due e chiude i conti quando scaglia l’ace del 6-3 con cui accorcia le distanze dal tennista di Amburgo. La testa di serie numero due difende il servizio di apertura ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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