Zuwara Libia | avviate operazioni contro i migranti irregolari nella regione mediterranea

A Zuwara, sulla costa occidentale della Libia, sono iniziate operazioni di polizia contro migranti irregolari. Le forze di sicurezza hanno avviato perquisizioni in case e strutture che ospitano persone senza documenti validi. Contestualmente, è stato avviato un censimento delle strutture coinvolte. Le attività sono state confermate dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sui numeri o sui soggetti coinvolti.

Operazioni di Polizia a Zuwara: Caccia ai Migranti Irregolari. Inizio delle Attività di Censimento. TRIPOLI (LIBIA) – Il comune di Zuwara, una località sulla costa occidentale della Libia, ha dato il via a operazioni di polizia mirate alla perquisizione di case e strutture che ospitano migranti irregolari privi di documenti validi. Questa decisione segue una serie di riunioni tenute dal comitato locale volto al censimento degli stranieri presenti sul territorio. Il comune ha annunciato che le operazioni sono state avviate immediatamente dopo aver esaurito tutte le fasi di avvertimento e sensibilizzazione. Le forze di sicurezza, pertanto, sono ora autorizzate a intervenire e a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della comunità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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