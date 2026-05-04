Erchie avviate operazioni recupero peschereccio | nessun allarme

Da questa mattina sono in corso le operazioni di recupero di un peschereccio che si è inclinato su un fianco vicino alla spiaggia dello sgarrupo ad Erchie. La Capitaneria di Porto di Salerno coordina le operazioni, che sono state avviate senza segnalare situazioni di emergenza o allarmi. Le attività si concentrano sulla messa in sicurezza dell’imbarcazione e sul ripristino della stabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno preso il via da questa mattina le operazioni che vedono impegnate anche la Capitaneria di Porto di Salerno e che consentiranno di mettere in sicurezza l’imbarcazione che si è piegata su un fianco nei pressi della spiaggia dello sgarrupo ad Erchie. Le operazioni verranno perlopiù seguite da mare e prevedono di utilizzare il cosiddetto metodo Concordia: una serie di palloni galleggianti consentiranno di rimettere in piedi l’imbarcazione in maniera tale che la stessa venga poi traghettata verso il porto di Salerno. Non ci sono al momento preoccupazioni sul possibile rilascio del carburante presente all’interno del peschereccio al momento dell’incidente che ne ha causato la deriva.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Erchie, avviate operazioni recupero peschereccio: nessun allarme Notizie correlate Leggi anche: Aversa, bare accatastate e rifiuti al cimitero, è polemica: avviate operazioni di rimozione Spunta un altro ordigno bellico in spiaggia nel giro di pochi giorni, avviate le operazioni di bonificaNella mattinata di oggi è stato ritrovato un ordigno bellico nell’arenile antistante lo stabilimento balneare “Cala Romeo" a Cesenatico (spiaggia di...