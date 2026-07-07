In Italia, l'ortaggio viene chiamato zucchina, mentre in altri Paesi si preferisce il termine zucchini. La differenza tra i due nomi riguarda esclusivamente la regione di provenienza, senza influire sulla varietà o sulla forma dell'ortaggio. Esistono diverse varietà di zucchine, alcune con forme e colori diversi, ma tutte sono identificate con uno di questi due nomi a seconda del luogo.

Non c'è un modo giusto o sbagliato di chiamare uno degli ortaggi più comuni e presenti nelle nostre cucine: che si chiamino zucchine o zucchini dipende solo dalla regione in cui ci si trova. Al di là del nome, però, esiste un mondo molto più ricco di quanto si immagini. Se al supermercato troviamo quasi sempre le classiche zucchine verdi, in natura ne esistono decine di varietà, differenti per forma, colore, consistenza e sapore. Alcune sono perfette da consumare crude, altre danno il meglio nelle preparazioni al forno o ripiene, mentre altre ancora sorprendono per la loro dolcezza o per la consistenza particolarmente soda. Originaria della Liguria, la zucchina trombetta si riconosce immediatamente per la forma lunga e ricurva, che ricorda proprio una piccola tromba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zucchine o zucchini? Tutte le varietà che (forse) non sapevi esistessero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Questa ZUCCHINA produce fino al GELO! L'UNICO nome che dovete segnarvi quest'anno.

Notizie e thread social correlati

Conosci tutte le sue canzoni diventate trend virali, ma sicuramente non sapevi che l’eccentrico Oliver Tree è mortoDomenica 14 giugno 2026, sopra Rio de Janeiro, si è verificato un incidente tra due elicotteri che ha causato la morte di Oliver Tree Nickell, 32...

La dieta di Franco Berrino per dimagrire: le 4 regole che non sapeviFranco Berrino ha condiviso quattro regole per perdere peso senza ricorrere a diete restrittive o contare le calorie.

Zucchine o zucchini? Tutte le varietà che (forse) non sapevi esistesseroNon c'è un modo giusto o sbagliato di chiamare uno degli ortaggi più comuni e presenti nelle nostre cucine: che si chiamino zucchine o zucchini dipende solo dalla regione in cui ci si trova. Al di là ... gazzetta.it

Zucchine d’estate: 4 ricette fresche, leggere e piene di coloreTaglia le zucchine a fette non troppo sottili, grigliale su una piastra ben calda e lasciale raffreddare. Uniscile poi a pomodorini tagliati a metà, feta sbriciolata, erbe aromatiche e un filo d’olio. tuttogreen.it