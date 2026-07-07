Durante il suo tour, il cantante di Bologna ha commentato l’eventuale partecipazione italiana all’Eurovision, sostenendo che non tutti i vincitori di Sanremo debbano necessariamente rappresentare il paese nel contest europeo. Ha anche espresso apprezzamento per l’idea proposta da Stefano De Martino riguardo a Sanremo 2027, senza specificare dettagli ulteriori. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione più ampio sul ruolo del festival e sulla strategia di partecipazione italiana all’Eurovision.

Nel pieno del suo tour “Baila (Sexy Thing) 25th – Under The Moonlight”, Zucchero accende il dibattito sul futuro del Festival di Sanremo e sulla partecipazione italiana all’Eurovision Song Contest. Sanremo 2027: Zucchero elogia l’idea di Stefano De Martino. Prima del suo concerto allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, Zucchero ha espresso senza mezzi termini la sua opinione sull’ipotesi di separare il vincitore del Festival dall’artista chiamato a rappresentare l’Italia nella competizione europea, una proposta che negli ultimi mesi è stata avanzata da Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027. «Non è un campionato, è una partita a ping pong. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Zucchero da Bologna elogia l’idea di Stefano De Martino per Sanremo 2027: «Eurovision? Non deve andarci per forza chi vince il Festival»

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