Alla première londinese di The Odyssey, Zendaya ha indossato un completo di Schiaparelli, appena presentato durante l'Haute Couture Week di Parigi. La donna ha scelto un body scultoreo e sensuale abbinato a una gonna ricoperta di cristalli. La creazione ha fatto il suo debutto sulla passerella e, in modo rapido, è stata indossata sul tappeto rosso.

Alla première londinese di The Odyssey, Zendaya ha portato sul tappeto rosso una creazione Schiaparelli appena mostrata durante l’ Haute Couture Week di Parigi, facendola viaggiare dalla passerella alla première a una velocità che ha del cinematografico. A rubare la scena non è stata soltanto la tempistica dell’operazione, ma soprattutto la potenza visiva dell’abito. L’attrice, del resto, non si limita a vestirsi per promuovere un film: entra nel personaggio, ne assorbe l’universo e lo restituisce attraverso abiti che diventano parte del racconto. Zendaya e Schiaparelli, il look passato dalla sfilata al red carpet. La scena è di quelle che fanno sorridere chi ama la moda quanto una buona trama dietro le quinte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zendaya “ruba” il vestito alla sfilata: il body scultoreo e sensuale e la gonna di cristalli

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