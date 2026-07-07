Zazzaroni | Infantino è il Marchesino del Grillo al servizio del potente di turno

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha criticato duramente il presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel suo editoriale. Zazzaroni ha descritto Infantino come il “Marchesino del Grillo” e lo ha accusato di essere al servizio del potente di turno. L'articolo evidenzia un giudizio severo sulla gestione della FIFA, senza fare riferimenti a fatti specifici, ma sottolineando un tono fortemente polemico nei confronti del leader calcistico.

L’attacco del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, al Presidente della FIFA Gianni Infantino. Nel suo fondo sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni non usa mezzi termini per descrivere l’attuale gestione della FIFA, tracciando un ritratto spietato di Gianni Infantino. L’incipit è folgorante e detta subito il tono della polemica: «Gianni Infantino è il Marchesino del Grillo (il diminutivo è voluto). “Io so’ io, lui è lui e voi non siete un cazzo”, e insomma fa e disfa a piacimento blandendo il potente di turno». Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’incredibile caso Balogun e le decisioni “ad personam”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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