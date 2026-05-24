La comunicazione al servizio del sociale | l’agenzia creativa di Forlì partner del Festival del Fundraising
Un’agenzia creativa di Forlì ha annunciato la collaborazione con il Festival del Fundraising. La comunicazione sarà usata per sostenere le attività del settore nonprofit. La partnership prevede campagne mirate per sensibilizzare il pubblico e promuovere iniziative sociali. La strategia si focalizza su messaggi concreti e immediati, senza interventi di natura politica o ideologica. L’obiettivo è rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione della comunità alle cause sociali.
Comunicare il nonprofit è un modo concreto per avere un impatto positivo reale sulla collettività e sul mondo che ci circonda. È perseguendo questa idea e il beneficio sociale che come società benefit si ripropone da statuto che The Web Factory, agenzia creativa con sede a Forlì, comincia la sua. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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