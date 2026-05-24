La comunicazione al servizio del sociale | l’agenzia creativa di Forlì partner del Festival del Fundraising

Notizia in breve

Un’agenzia creativa di Forlì ha annunciato la collaborazione con il Festival del Fundraising. La comunicazione sarà usata per sostenere le attività del settore nonprofit. La partnership prevede campagne mirate per sensibilizzare il pubblico e promuovere iniziative sociali. La strategia si focalizza su messaggi concreti e immediati, senza interventi di natura politica o ideologica. L’obiettivo è rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione della comunità alle cause sociali.