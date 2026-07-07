Lo yoga migliora la salute fisica, ma anche il benessere mentale e psicologico, intervenendo in modo positivo anche nei casi di depressione. A dirlo è la letteratura scientifica che mostra come la pratica, che vanta origini molto antiche, ha un’influenza dimostrata anche sulla neuroplasticità del cervello. Non a caso anche l’O rganizzazione Mondiale della Sanità ha inserito lo yoga tra le attività salutari da promuovere insieme alla medicina tradizionale. Lo yoga e i benefici contro la depressione. Da tempo lo yoga è suggerito nei casi in cui è importante ristabilire i corretti toni dell’umore. Gli effetti in termini psicologici e di benessere mentale, oltreché fisico, sono riconosciuti a livello globale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Yoga, i benefici (concreti) contro la depressione: perché funziona davvero

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Yoga per la Depressione

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