Yoga i benefici concreti contro la depressione | perché funziona davvero

Da dilei.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio scientifico evidenzia che lo yoga può avere effetti positivi sui sintomi della depressione. La pratica, che risale a tempi antichi, non solo migliora la salute fisica, ma anche il benessere mentale, influenzando la neuroplasticità cerebrale. Le ricerche mostrano che l’attività fisica e le tecniche di rilassamento coinvolte nello yoga contribuiscono a modificare le connessioni neurali legate allo stato d’animo.

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Lo yoga migliora la salute fisica, ma anche il benessere mentale e psicologico, intervenendo in modo positivo anche nei casi di depressione. A dirlo è la letteratura scientifica che mostra come la pratica, che vanta origini molto antiche, ha un’influenza dimostrata anche sulla neuroplasticità del cervello. Non a caso anche l’O rganizzazione Mondiale della Sanità ha inserito lo yoga tra le attività salutari da promuovere insieme alla medicina tradizionale. Lo yoga e i benefici contro la depressione. Da tempo lo yoga è suggerito nei casi in cui è importante ristabilire i corretti toni dell’umore. Gli effetti in termini psicologici e di benessere mentale, oltreché fisico, sono riconosciuti a livello globale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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