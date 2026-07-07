X Factor 2026 arriva la conferma dai Palinsesti Sky | finale a Milano

Da movieplayer.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky ha annunciato ufficialmente i dettagli di X Factor 2026. La giuria accoglie il nuovo giudice, sostituendo Achille Lauro con Irama. La conduttrice torna a presentare il programma, mentre la finale si terrà al Forum di Milano, dopo due edizioni a Napoli. La trasmissione sarà trasmessa secondo i palinsesti previsti, con queste modifiche rispetto alle stagioni precedenti.

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Sky conferma le novità annunciate di X Factor 2026: Irama prende il posto di Achille Lauro nella giuria, Giorgia torna alla conduzione e la finale si sposta al Forum di Milano dopo due edizioni a Napoli. In occasione della presentazione dei palinsesti Sky arrivano le conferme su X Factor 2026, al via giovedì 10 settembre. Il talent show ripartirà con una giuria rinnovata, il ritorno della finale a Milano e una certezza alla conduzione: Giorgia sarà ancora una volta il volto del programma. X Factor 2026: Giorgia resta, Irama nuovo giudice e finale a Milano Per il terzo anno consecutivo sarà Giorgia a condurre X Factor. Dopo l'esordio nel 2024, la cantante ha conquistato pubblico e critica, dimostrando di essere perfettamente a suo agio nel guidare il talent di Sky, sia durante le Audizioni che nei . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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