Irama parteciperà come giudice a X Factor, confermato ufficialmente. Mara Venier ha annunciato che cambierà la sua programmazione domenicale, modificando il suo solito palinsesto. Chanel Totti ha iniziato a pubblicare contenuti sui social come influencer, accumulando followers e visibilità. Queste novità sono state annunciate attraverso comunicati ufficiali e post sui rispettivi profili social.

Irama in giuria a X Factor: la conferma Via tutti i condizionali. Dopo settimane di rumor, ora abbiamo la conferma: Irama - secondo quanto ci risulta - prenderà il posto di Achille Lauro nella nuova edizione di X Factor. Il cantante entrerà nella giuria del talent di Sky accanto agli altri giudici confermati: Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Il cantautore è nato proprio in un talent, Amici di Maria De Filippi, e ora dovrà invece giudicare i ragazzi. Le registrazioni delle audizioni inizieranno ai primi di giugno. Mara Venier rivoluziona la sua Domenica In Mara Venier è pronta a tornare alla guida di Domenica In anche nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Irama in giuria a X Factor arriva la conferma, Mara Venier rivoluziona la sua domenica e Chanel Totti diventa influencer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IRAMA giudice di X FACTOR al posto di ACHILLE LAURO Lindiscrezione

Notizie e thread social correlati

X Factor 2026, Irama verso la giuria: trattativa in corso per sostituire Achille LauroIrama sarebbe in trattativa per entrare nella giuria di X Factor 2026, in seguito all’uscita di Achille Lauro.

X Factor, svolta in giuria: Irama verso il posto di Achille Lauro, la volata con un emergenteSi fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile sostituzione di uno dei giudici di X Factor, con il cantante che avrebbe ottenuto il via...

Chanel Totti diventa influencer3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... vanityfair.it

Domenica In, Mara Venier verso l’addio: Alberto Matano pronto a subentrare (ma non sarà solo)Il futuro di Domenica In cambia volto: Mara Venier sarebbe vicina all’addio e Alberto Matano pronto a subentrare, ma non sarà l’unico protagonista. rds.it