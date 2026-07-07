Chelsea Green ha chiuso il suo account Twitter dopo aver ricevuto numerosi attacchi online. La decisione è arrivata in seguito a un’ondata di molestie legate a una falsa accusa, secondo cui sarebbe sostenitrice del movimento MAGA. La wrestler ha subito commenti negativi e insulti, portandola a decidere di disattivare il profilo social. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali azioni legali o altre iniziative per affrontare la situazione.

Chelsea Green ha deciso di disattivare il suo account su Twitter dopo essere stata bersagliata da una nuova ondata di molestie online, scaturita da una falsa accusa secondo cui sarebbe sostenitrice del movimento MAGA. Tutto è iniziato quando un utente l’ha accusata di essere vicina a MAGA, sostenendo che solo in quel momento le persone stessero ammettendo che fosse “spazzatura”. Green ha reagito immediatamente, smentendo categoricamente la voce e chiarendo la propria posizione politica. Chelsea Green esplode sui social: “Non sono MAGA”. L’ex campionessa WWE ha dichiarato che i fan sono liberi di criticarla per il suo aspetto o per le sue... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green chiude il suo account Twitter dopo l’ondata di odio per una falsa accusa politica

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Chelsea Green clears out the baddies

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