Durante il match di Wimbledon contro Jan-Lennard Struff, Jannik Sinner ha notato un giovane tifoso che aveva urlato il suo nome. Sinner si è avvicinato al bordo del campo e ha salutato il bambino, che si è emozionato e ha continuato a gridare. Il gesto è stato ripreso da molti spettatori e ha circolato sui social media, diventando virale.

Jannik Sinner non ha voluto ignorare il richiamo di un giovane tifoso durante il match contro Jan-Lennard Struff a Wimbledon. In un momento di grande concentrazione, poco prima di un servizio importante, il numero uno del mondo ha scelto di rispondere al bambino che dagli spalti aveva pronunciato il suo nome, regalando una scena diventata rapidamente virale. Il gesto durante il momento più delicato del match. La partita contro Struff era in una fase particolarmente combattuta. Dopo aver conquistato un secondo set molto equilibrato, Sinner si preparava ad affrontare il terzo parziale cercando di mantenere alta la concentrazione. Sul punteggio di 1-1 e 40-30, nel silenzio che precede il servizio, si è sentito un piccolo tifoso chiamare: «Jannik». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Wimbledon, Sinner conquista il pubblico: il saluto al piccolo tifoso che ha urlato il suo nome diventa virale

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Even Sinner couldnt believe he made this!

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