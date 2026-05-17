Durante la diretta dell'Eurovision Song Contest, un cantante ha dimenticato di spegnere il microfono, lasciando emergere un messaggio urlato davanti a milioni di spettatori. L'episodio è stato ripreso e condiviso sui social, diventando subito virale. L’evento, noto per la sua produzione impeccabile, si è trovato a gestire un momento imprevisto che ha attirato l’attenzione di molti utenti online. La scena si è svolta mentre il cantante si rivolgeva a un altro partecipante, creando un episodio che ha fatto discutere sui social.

L’Eurovision Song Contest è una macchina perfetta, oliata da decenni di esperienza televisiva. Eppure, quando si tratta di dirette che durano ore, con centinaia di tecnici, artisti e migliaia di spettatori in arena, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. E l’edizione 2026 non ha fatto eccezione, regalandoci non uno, ma due momenti che hanno fatto parlare il pubblico sui social. Il primo incidente tecnico della serata ha coinvolto Daniel Zizka, rappresentante della Repubblica Ceca. Durante la sua esibizione, una telecamera mobile ha avuto problemi tecnici che hanno parzialmente rovinato la performance. Un inconveniente professionale, certo, ma nulla in confronto a ciò che sarebbe accaduto nel gran finale della competizione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - JJ all’Eurovision si scorda il microfono acceso: cosa ha urlato a Dara davanti a milioni (e il video diventa virale)

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