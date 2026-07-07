Wimbledon ai quarti Sinner contro Struff la vera sorpresa del torneo | quando giocano e dove vedere la partita in tv e streaming

Ai quarti di Wimbledon, Jannik Sinner sfiderà il tedesco Struff. La partita si svolgerà nei prossimi giorni e sarà visibile in diretta tv e streaming. Sinner, che ha superato due turni iniziali con qualche difficoltà, si presenta come uno dei protagonisti del torneo. La sua sfida contro Struff rappresenta una delle principali sfide di questa fase del torneo, che vede ancora in corsa alcuni dei migliori tennisti del circuito.

Wimbledon è ufficialmente entrato nel vivo. Iniziano i quarti di finale e tocca subito a Jannik Sinner. Sta diventando sempre più un’ovvietà, anche se il tennista azzurro aveva iniziato lo Slam londinese con qualche difficoltà nei primi due turni. Ora la condizione sta migliorando e il malore del Roland Garros sembra averlo lasciato alle spalle. Per proseguire il suo cammino verso la finale di domenica 12 luglio, il numero 1 al mondo dovrà battere Jan-Lennard Struff, 36enne tedesco. È la vera e propria sorpresa del torneo, in quanto è stato capace di battere nei turni precedenti Medvedev senza perdere neanche un set e Hurkacz in rimonta. L’inizio sul Campo 1 del Championship è fissato per le 14, ore italiane. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER A WIMBLEDON TABELLONE CLAMOROSO VERSO LA FINALE

Notizie e thread social correlati

Wimbledon, quando gioca oggi Sinner: ai quarti sfida il 36enne Struff | Orario e dove vederlo in tv e streamingJannik Sinner disputa oggi i quarti di finale a Wimbledon contro il tedesco Jan-Lennard Struff, 36 anni.

Sinner-Brooksby, quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming di Wimbledon 2026Jannik Sinner affronterà Jenson Brooksby nel terzo turno di Wimbledon 2026, partita che si svolgerà sul campo più iconico del torneo.

Temi più discussi: Wimbledon, Sinner batte Mochizuki e va ai quarti; Sinner doma l'esuberanza di Mochizuki: Jannik è ai quarti di Wimbledon 2026, sfiderà Struff; Tennis, Wimbledon: Sinner vince ancora in tre set ed è ai quarti, Mochizuki ko; Sinner-Struff, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Sono tre gli azzurri ai quarti di #Wimbledon Jannik #Sinner sfiderà il veterano Struff. Flavio #Cobolli giocherà invece contro la wildcard Fary. Jasmine #Paolini se la vedrà con la Kostyuk. x.com

Wimbledon, Jannik Sinner ai quarti contro Struff: a che ora giocano e dove vederliIl campione altoatesino va a caccia della terza semifinale in carriera a Wimbledon, oggi contro il tedesco Struff, al suo primo quarto di finale Slam a 36 anni ... iodonna.it

Wimbledon LIVE, Sinner-Struff oggi in diretta: sfida alle ore 14Sinner-Struff in diretta oggi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale ... fanpage.it

I primi 8 giocatori di singolare maschile a Wimbledon sono stati definiti: 1. Sinner 2. Zverev 3. FAA 4. Shelton 5. De Minaur 6. Fritz 7. Djokovic 8. Medvedev reddit