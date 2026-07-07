Wimbledon 2026 Sinner | E’ stata difficile la partita con Struff Ora mi godo la semifinale

Jannik Sinner ha battuto Struff nei quarti di finale di Wimbledon, qualificandosi per la semifinale. La partita è durata diverse ore e si è conclusa con un punteggio stretto. Dopo aver vinto, Sinner ha commentato che la sfida è stata difficile. Ora si prende un momento per godersi la semifinale, che rappresenta il suo terzo accesso a questa fase del torneo in carriera.

Londra, 7 luglio 2026 – Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon e, per la terza volta in carriera (la seconda consecutiva), raggiunge la semifinale dello Slam di Londra, dopo il successo ai quarti contro Struff. Sul Campo numero 1, il fuoriclasse azzurro supera il tedesco con il punteggio di 7-5 7-6 6-3 dopo due ore e 34 minuti di gioco. Prestazione di grande solidità per il numero uno del ranking, che conferma l’ottimo rendimento al servizio, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro. Nei passaggi decisivi del match, Sinner alza poi il livello, prendendo il controllo della sfida e chiudendola in tre set. Venerdì il campione... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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