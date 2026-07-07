Will Smith e Jada Pinkett sono stati fotografati mentre passeggiavano insieme a braccetto, segnando un possibile riavvicinamento. Dopo anni di crisi e una relazione complicata, i due sono stati visti di recente anche al loro ritorno negli Stati Uniti. La coppia aveva già suscitato discussioni per la loro separazione e successivi incontri pubblici. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma le immagini mostrano che sono di nuovo insieme.

Oltre all'evento ufficiale, Will e Jada sono stati fotografati mentre passeggiavano a braccetto e, a inizio luglio, sono stati visti insieme anche al loro ritorno negli Stati Uniti. Secondo People, marito e moglie sarebbero tornati a vivere insieme. Riporta una fonte al magazine che i due sono «felici, si amano e, come sempre, si impegnano a sostenersi a vicenda». Una rivoluzione nella loro lunga storia, che potrebbe aprire a un capitolo di nuova stabilità ed equilibrio. Nel bene e nel male, la relazione tra Will Smith e Jada Pinkett è sempre stata sotto i riflettori, anche per la volontà di entrambi di raccontare con schiettezza le dinamiche più intime del rapporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Will Smith e Jada Pinkett ci riprovano: dopo anni di crisi e una relazione fuori dagli schemi, sarebbero tornati a vivere insieme

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Why Will Smith & Jada Pinkett Smith REUNITED For Paris Fashion Week

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