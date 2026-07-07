WhatsApp Business arrivano nuove funzionalità con l’IA

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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WhatsApp Business ha annunciato nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale durante il WhatsApp Business Summit a Milano. Le novità includono strumenti per velocizzare e personalizzare le conversazioni, migliorando l’assistenza clienti e facilitando la scoperta di brand sulla piattaforma. Queste funzionalità sono state sviluppate per rendere più scalabili e efficienti le interazioni tra aziende e utenti. La presentazione si è concentrata sulle potenzialità offerte dall’IA per ottimizzare i processi di comunicazione.

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WhatsApp Business arriva con nuove funzionalità dotate di intelligenza artificiale presentate al WhatsApp Business Summit Milan. Meta ha lanciato nuove soluzioni pensate per rendere le conversazioni più rapide, personalizzate e scalabili, funzionalità che vanno dall’assistenza clienti alla scoperta dei brand sulla piattaforma. L’IA diventa il motore del business messaging. La messaggistica non è più solo un canale di contatto, ma è diventato uno strumento strategico per costruire relazioni significative con i clienti su larga scala. Meta rileva che ogni giorno si svolgono oltre un miliardo di conversazioni attive tra utenti e aziende sulle sue piattaforme di messaggistica, un dato che evidenzia quanto WhatsApp stia diventando centrale anche per il business. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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