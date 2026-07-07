WhatsApp Business arrivano nuove funzionalità con l’IA

WhatsApp Business ha annunciato nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale durante il WhatsApp Business Summit a Milano. Le novità includono strumenti per velocizzare e personalizzare le conversazioni, migliorando l’assistenza clienti e facilitando la scoperta di brand sulla piattaforma. Queste funzionalità sono state sviluppate per rendere più scalabili e efficienti le interazioni tra aziende e utenti. La presentazione si è concentrata sulle potenzialità offerte dall’IA per ottimizzare i processi di comunicazione.

WhatsApp Business arriva con nuove funzionalità dotate di intelligenza artificiale presentate al WhatsApp Business Summit Milan. Meta ha lanciato nuove soluzioni pensate per rendere le conversazioni più rapide, personalizzate e scalabili, funzionalità che vanno dall’assistenza clienti alla scoperta dei brand sulla piattaforma. L’IA diventa il motore del business messaging. La messaggistica non è più solo un canale di contatto, ma è diventato uno strumento strategico per costruire relazioni significative con i clienti su larga scala. Meta rileva che ogni giorno si svolgono oltre un miliardo di conversazioni attive tra utenti e aziende sulle sue piattaforme di messaggistica, un dato che evidenzia quanto WhatsApp stia diventando centrale anche per il business. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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WhatsApp Business Replacing Traditional Channels

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