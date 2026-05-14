Rockwell Automation estende la soluzione EtherNet IP In-cabinet con nuove funzionalità di controllo motore e connessioni di potenza

Rockwell Automation ha annunciato un aggiornamento della sua soluzione EtherNetIP In-cabinet, introducendo nuove funzionalità di controllo motore e connessioni di potenza. La versione aggiornata include un numero maggiore di componenti per il controllo motore, miglioramenti nella diagnostica e una progettazione più semplice dei quadri di controllo. L'azienda ha comunicato questa novità in un comunicato pubblicato il 14 maggio 2026, senza specificare ulteriori dettagli sui componenti o le applicazioni coinvolte.

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La nuova versione integra un numero ancora maggiore di componenti per il controllo motore, migliora la diagnostica e semplifica la progettazione dei quadri di controllo MILWAUKEE, Wisconsin, 14 maggio 2026 PRNewswire — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi nuove funzionalità della propria soluzione EtherNetIP™ In-cabinet, ampliando il supporto a ulteriori dispositivi per il controllo e la protezione dei motori. Questo aggiornamento consente alle aziende manifatturiere di collegare un numero ancora maggiore di componenti all’interno del quadro di controllo, di semplificare il cablaggio e di ottenere informazioni diagnostiche più approfondite, senza dover riprogettare l’architettura esistente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Rockwell Automation estende la soluzione EtherNet/IP In-cabinet con nuove funzionalità di controllo motore e connessioni di potenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento S pen samsung si aggiorna con nuove funzionalitàQuesto approfondimento analizza le prospettive legate al s pen di samsung, concentrandosi sulle novità attese, sulle conferme ufficiali e sulle... Nuove funzionalità di google messaggi in arrivo febbraio 2026l’aggiornamento di google messages presenta una serie di novità in fase di test e alcune implementazioni già presenti in versione stabile.