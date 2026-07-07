Voti in caduta libera per il caldo | un giorno oltre i 30°C fa calare le performance nei test

Notizia in breve

Nelle ultime settimane, le temperature hanno superato i 30°C in diverse regioni, influendo sulla concentrazione e sulle performance durante i test. Le giornate più calde sono state registrate con temperature che hanno superato questa soglia, causando un calo di efficienza e attenzione tra i partecipanti. L’Europa ha registrato un aumento di 2,5°C negli ultimi cinque anni, con l’Italia particolarmente colpita da ondate di calore frequenti e intense.