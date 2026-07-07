Voti in caduta libera per il caldo | un giorno oltre i 30°C fa calare le performance nei test
Nelle ultime settimane, le temperature hanno superato i 30°C in diverse regioni, influendo sulla concentrazione e sulle performance durante i test. Le giornate più calde sono state registrate con temperature che hanno superato questa soglia, causando un calo di efficienza e attenzione tra i partecipanti. L’Europa ha registrato un aumento di 2,5°C negli ultimi cinque anni, con l’Italia particolarmente colpita da ondate di calore frequenti e intense.
L’Europa si conferma l’avamposto del riscaldamento globale, con un incremento di +2,5 °C negli ultimi cinque anni. L’Italia, in particolare, è tra le aree più esposte a ondate di calore sempre più frequenti e intense. Ma c’è un dato che dovrebbe far riflettere chiunque abbia a cuore il futuro del paese: secondo le stime del think-tank Tortuga, servirebbero 1,3 miliardi di investimenti pubblici per dotare le scuole italiane di sistemi di climatizzazione adeguati. Una cifra importante, certo, ma che va messa in prospettiva con il costo dell’immobilismo. La protezione dal freddo è disciplinata da tempo: due decreti ministeriali del 1975 impongono impianti di riscaldamento adeguati ove le condizioni climatiche lo richiedano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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