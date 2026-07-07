Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento sui voli, dopo 13 anni di attesa. Il testo prevede rimborsi più certi in caso di ritardi, maggiore trasparenza sui costi e posti vicini gratuiti per le famiglie con bambini. Queste misure riguardano i passeggeri che viaggiano all’interno dell’Unione Europea, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di viaggio e garantire maggiori diritti ai consumatori.

Roma, 7 luglio 2026 – Maggiori tutele in arrivo per chi volerà in Europa. Il Parlamento di Strasburgo ha infatti approvato oggi, dopo 13 anni di attesa, il regolamento che stabilisce rimborsi in caso di ritardo del volo, maggiore trasparenza sui prezzi e un’accortezza in più per chi viaggia con minori. Il regolamento è stato approvato a larghissima maggioranza ottenendo 646 voti a favore, 12 contrari e 3 astenuti: l’accordo provvisorio adesso dovrà essere confermato anche in sede di Consiglio entro l’inizio di agosto. Le nuove regole sui passeggeri aerei sono state accolte da tutti i gruppi europei come “un grande successo”, che il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha rivendicato come “un promemoria del valore del modo europeo di fare le cose”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voli, ok al nuovo regolamento Ue: più rimborsi, trasparenza sui bagagli e posti vicini gratis per le famiglie

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