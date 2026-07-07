Gli eurodeputati hanno confermato oggi in via definitiva le modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei concordate con il Consiglio dell’Ue in sede di comitato di conciliazione che prevedono la conferma dei diritti esistenti, procedure di rimborsi e risarcimenti più semplici e nuovi diritti. Le modifiche sono state approvate con 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni. In vigore dal 2004, queste norme garantiscono tutele adeguate contro alcune interruzioni di viaggio, come il negato imbarco, il ritardo o la cancellazione dei voli. Rimborso, riprotezione e risarcimenti. Le nuove norme difendono il diritto fondamentale dei passeggeri al rimborso o al trasporto alternativo (riprotezione) in caso di cancellazione del volo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aerei e diritti dei passeggeri, cambia il regolamento Ue: le novità su bagagli e rimborsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Diritti dei passeggeri aerei, l'Europa conferma le tutele: restano le tre ore per i risarcimenti

Notizie e thread social correlati

Voli aerei, rimborsi per ritardi e bagagli a mano: le nuove regole Ue. Ecco cosa cambiaIl Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul nuovo Regolamento che aggiorna i diritti dei passeggeri aerei.

Voli aerei, dai bagagli a mano gratis ai rimborsi per i ritardi: le nuove regole Ue. Ecco cosa cambiaLe nuove regole europee sui voli aerei prevedono bagagli a mano gratuiti e rimborsi più rapidi in caso di ritardo.

Temi più discussi: Sciopero trasporto aereo 5 luglio, i diritti dei passeggeri e come chiedere il rimborso; Destra e sinistra insieme per i diritti dei passeggeri aerei, l'Aula pronta a votare le nuove regole; Trasporto aereo UE: accordo storico per rafforzare i diritti dei passeggeri; Ue: Con regolamento passeggeri aerei primo cambiamento sui diritti in 20 anni.

Plenaria del Parlamento europeo (6-9/07) In agenda: Diritti dei passeggeri aerei Sicurezza sociale Presidenza irlandese del Consiglio Allargamento UE Ondata di calore e incendi Settore automobilistico IA Scopri di più: x.com

Rimborsi per i voli cancellati e risarcimenti per quelli in ritardo: approvata la riforma sui diritti dei passeggeri aereiSTRASBURGO – Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato in via definitiva la riforma del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, sbloccando un dossier istituz ... dire.it

Diritti dei passeggeri aerei, svolta Ue su ritardi e bagagliNuove regole Ue per i diritti dei passeggeri aerei: rimborsi più rapidi oltre 3 ore di ritardo, bimbi gratis vicino ai genitori e bagaglio a mano incluso. soldionline.it