Un uomo ha tentato di investire alcuni agenti di polizia durante una fuga sull’autostrada, dopo essere uscito di corsa da un cinema. L’uomo, alla guida di un’auto, ha cercato di schiantarsi contro le forze dell’ordine, che sono riuscite a evitare l’impatto. La scena ha provocato il panico tra gli automobilisti presenti, molti dei quali hanno assistito alla fuga e alle manovre di emergenza. La polizia ha poi fermato il veicolo e arrestato l’uomo.

Ci sono interventi di soccorso che si trasformano improvvisamente in situazioni di estremo pericolo per chi è chiamato a garantire la sicurezza degli automobilisti. In autostrada, anche pochi secondi possono fare la differenza: una presenza sulla carreggiata, un veicolo fermo o una manovra improvvisa possono creare scenari ad alto rischio per gli operatori impegnati nei soccorsi. È quanto accaduto durante un intervento che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Due agenti della Polizia Stradale, impegnati nelle attività di assistenza a un mezzo in panne e nella gestione del traffico, si sono trovati davanti a un’auto lanciata a forte velocità che avrebbe rischiato di travolgerli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Voleva investire i poliziotti!”. Fuga da cinema sull’autostrada: automobilisti terrorizzati

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