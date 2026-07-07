Vittorio Sgarbi i monti e l’anima oltre le nuvole Resto dispettoso ma non me ne compiaccio più
Il critico d'arte ha condiviso un commento sulla sua esperienza visiva, descrivendo le montagne come un insieme di creste e rocce con un’atmosfera che ricorda un ritmo jazz tra alti e bassi. Ha affermato di essere rimasto dispettoso, ma senza provare più piacere in questo atteggiamento. La sua narrazione include anche riferimenti a un paesaggio con cielo azzurro e spruzzi di bianco. Nessuna altra informazione su eventi specifici o contesti è stata fornita.
Roma, 7 luglio 2026 – “Quelle creste, quel ritmo jazz che accompagna la visione dei monti tra alti e bassi, rocce spezzate e incastri di cielo azzurro e spruzzi di bianco”. La sua montagna, che prodigiosa cascata di metafore. Altezza, profondità. E noi sotto a cercare un senso, i più intrepidi in cima come il ‘Viandante sul mare di nebbia’ di Caspar David Friedrich, che trionfalmente diventa copertina. ‘Il cielo più vicino’ è Vittorio Sgarbi come non te lo aspetti, un uomo trincerato dietro la sua cultura immensa che oggi ha imparato a tacere e passeggiare. Il critico d’arte si nasconde nel silenzio. Torna a essere il bambino che scarpinava sui sentieri con mamma e papà riempiendosi di meraviglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Sgarbi.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: «Vittorio Sgarbi non c’è più. Se ne sono andati la sua anima, la sua voglia di trasgredire, sedurre, vivere». Parlano l'ex manager e i famigliari: le verità nascoste sulla depressione, i soldi e la guerra tra le donne della sua vita
Argomenti più discussi: Torna La Milanesiana ad Ascoli, dall’8 al 10 luglio appuntamenti con Sgarbi, Del Debbio e altri ospiti; Il Manetti ‘ritoccato’, la Procura fa ricorso contro l’assoluzione di Sgarbi.
Vittorio Sgarbi disse: Mario Monti non è un senatore a vita: è un senatore a nulla. x.com
Vittorio Monti (Napoli, 6 gennaio 1868 – 20 giugno 1922) è stato un compositore, violinista e direttore d'orchestra italiano. Monti è nato a Napoli dove ha studiato violino e composizione al Conservatorio di San Pietro a Majella con il violinista Pinto e composizi facebook
Sgarbi, addio dopo la malattia: è morto il suo storico maggiordomoLutto per Vittorio Sgarbi: è morto dopo la malattia lo storico maggiordomo di Sgarbi Quotidiani, Abramo Orlandini. donnaglamour.it
Abramo Orlandini è morto: fatale una polmonite | Era il maggiordomo di Vittorio Sgarbi in Sgarbi QuotidianiLutto nel mondo dello spettacolo per la morte a 65 anni di Abramo Orlandini: era il maggiordmo di Vittorio Sgarbi nel programma Sgarbi quotidiani. ilsussidiario.net