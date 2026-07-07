Il critico d'arte ha condiviso un commento sulla sua esperienza visiva, descrivendo le montagne come un insieme di creste e rocce con un’atmosfera che ricorda un ritmo jazz tra alti e bassi. Ha affermato di essere rimasto dispettoso, ma senza provare più piacere in questo atteggiamento. La sua narrazione include anche riferimenti a un paesaggio con cielo azzurro e spruzzi di bianco. Nessuna altra informazione su eventi specifici o contesti è stata fornita.

Roma, 7 luglio 2026 – “Quelle creste, quel ritmo jazz che accompagna la visione dei monti tra alti e bassi, rocce spezzate e incastri di cielo azzurro e spruzzi di bianco”. La sua montagna, che prodigiosa cascata di metafore. Altezza, profondità. E noi sotto a cercare un senso, i più intrepidi in cima come il ‘Viandante sul mare di nebbia’ di Caspar David Friedrich, che trionfalmente diventa copertina. ‘Il cielo più vicino’ è Vittorio Sgarbi come non te lo aspetti, un uomo trincerato dietro la sua cultura immensa che oggi ha imparato a tacere e passeggiare. Il critico d’arte si nasconde nel silenzio. Torna a essere il bambino che scarpinava sui sentieri con mamma e papà riempiendosi di meraviglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Vittorio Sgarbi, i monti e l’anima oltre le nuvole. “Resto dispettoso, ma non me ne compiaccio più”

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