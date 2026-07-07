Vittoria di Savoia ha cambiato colore di capelli, passando da una tonalità a un’altra, e il suo volto appare completamente diverso. La trasformazione si nota subito, e l’effetto è quello di un volto irriconoscibile rispetto a prima. La modifica estetica ha reso ancora più evidente come un semplice cambio di look possa alterare notevolmente l’aspetto di una persona.

Ci sono persone che hanno l’incredibile capacità di cambiare volto, quando cambiano un loro dettaglio del look. Appartiene a questa crew, Vittoria di Savoia. Nata trasformista, dimostra questa abilità anche nelle ultime foto che la ritraggono all’Elle Summer Party. Così come nel corso della sua beauty evolution. L’ultimo cambiamento che ha adottato, la figlia di Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau, riguarda il colore dei suoi capelli e il taglio. Il taglio è scalato, medio, dall’anima disinvolta dell’ iconico shag. Il colore, invece, si discosta dal biondo di qualche settimana fa, per accogliere un profondo e caldo castano color cioccolato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Vittoria di Savoia irriconoscibile: cambia faccia, cambiando solo colore di capelli

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