Villa La Colombaia torna ad essere la casa della cultura immaginata da Luchino Visconti. In occasione dei 120 anni dalla nascita del Maestro, il Comune di Forio presenta Bellissima – Speciale 120 Visconti, la terza edizione della rassegna che, attraverso cinema, teatro, musica, letteratura e arti performative, restituisce alla storica dimora del regista la sua vocazione originaria: essere un luogo di produzione culturale, confronto e ricerca, aperto ai linguaggi del presente. Nata nel 2024 e intitolata all'omonimo capolavoro di Visconti, Bellissima si è affermata negli anni come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate ischitana. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Villa La Colombaia celebra i 120 anni di Luchino Visconti: al via "Bellissima"

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