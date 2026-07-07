Viene aggredito alle spalle da uno sconosciuto si salva grazie al riflesso sulla vetrata | un altro attacco senza motivo nel Veronese

Notizia in breve

Un uomo è stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto nel Veronese, ma si è salvato grazie a un riflesso che lo ha portato a spostarsi contro una vetrata. Si tratta di un nuovo episodio di aggressione senza motivo, avvenuto dopo un episodio simile a Milano, dove un passante è stato ferito gravemente da un aggressore sconosciuto. Nessuna delle due aggressioni ha motivazioni chiare e sono avvenute in momenti e luoghi diversi.