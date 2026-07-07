Viene aggredito alle spalle da uno sconosciuto si salva grazie al riflesso sulla vetrata | un altro attacco senza motivo nel Veronese

Da open.online 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto nel Veronese, ma si è salvato grazie a un riflesso che lo ha portato a spostarsi contro una vetrata. Si tratta di un nuovo episodio di aggressione senza motivo, avvenuto dopo un episodio simile a Milano, dove un passante è stato ferito gravemente da un aggressore sconosciuto. Nessuna delle due aggressioni ha motivazioni chiare e sono avvenute in momenti e luoghi diversi.

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Poteva trasformarsi in una tragedia identica a quella consumata sabato scorso in via Capecelatro a Milano, dove un passante è stato ridotto in fin di vita dopo un attacco improvviso davanti a un bar da parte di uno sconosciuto che lo ha accoltellato. Questa volta il teatro dell’assurda violenza è stato il comune di Nogara, nella Bassa Veronese. Domenica sera, un uomo di 51 anni di origini romene è stato preso di mira da uno sconosciuto mentre camminava per strada dopo aver terminato il proprio turno di lavoro. L’aggressore, un 28enne di origini marocchine senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, girava per le vie del paese in evidente stato di alterazione psicofisica, armato sia di un grosso coltello da cucina sia di un taglierino. 🔗 Leggi su Open.online

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