viaggio nella repubblica in 50 anni di istituzioni

Un'analisi della storia istituzionale della Repubblica italiana copre un arco di 50 anni, dalla Costituente fino alle elezioni del 1994. Il volume, pubblicato da un editore specializzato, si concentra sulla prima fase della democrazia italiana, esaminando l’evoluzione delle istituzioni e le tappe fondamentali del periodo. La ricerca si basa su documenti storici e analisi di eventi politici, offrendo una panoramica dettagliata di quel periodo.

Scaffale Per il Mulino, la vasta indagine firmata da Guido Melis. Presa in esame «la prima fase» della storia democratica, dalla Costituente alle elezioni del 1994 Scaffale Per il Mulino, la vasta indagine firmata da Guido Melis. Presa in esame «la prima fase» della storia democratica, dalla Costituente alle elezioni del 1994 Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. In una summa di eccezionale ampiezza (Le istituzioni della Repubblica italiana 1946-1994, il Mulino, pp. 746, euro 65) Guido Melis ripercorre le vicende che hanno contraddistinto i rapporti tra istituzioni e società italiana per quasi un cinquantennio: dalla Costituente alle elezioni del 27-28 marzo 1994 vinte da Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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