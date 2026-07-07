Il trasferimento degli ultimi 23 ospiti dal centro polifunzionale di via Tazzoli a San Fruttuoso è in ritardo rispetto ai piani. La struttura dovrebbe essere libera entro luglio, ma ancora non sono stati completati gli spostamenti. I lavori di riqualificazione della struttura sono in corso, mentre la questione degli ospiti rimane irrisolta. La data prevista per il trasferimento non è ancora stata confermata ufficialmente.

Il centro polifunzionale di via Tazzoli, a San Fruttuoso, si prepara a cambiare pelle. Ma prima dell’avvio dei lavori resta da chiudere la partita più delicata: il trasferimento degli ultimi ospiti della struttura. Un passaggio che ha spinto il consigliere della Lega, Simone Villa, a chiedere chiarimenti al vicesindaco Egidio Longoni. Villa ricorda che i trasferimenti sarebbero dovuti avvenire entro giugno e domanda se tutti gli ospiti abbiano trovato una sistemazione adeguata o se qualcuno sia stato costretto a lasciare la struttura senza alternative. "Mi sembrava che entro giugno dovessero essere compiute le pratiche di rilascio della struttura libera per iniziare i lavori – osserva Villa –, e che dovessero essere quindi congedati anche gli ultimi ospiti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via Tazzoli, il nodo dei 23 ospiti. Il trasferimento è in ritardo: "Struttura libera entro luglio"

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