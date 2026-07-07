Dal 3 luglio 2026, l’Inps ha pubblicato la circolare 72 che spiega il bonus giovani da 500 euro per chi firma un contratto a tempo indeterminato. L’esonero contributivo, previsto dall’articolo 4 del decreto legge 622026, azzera i contributi previdenziali per i nuovi assunti under 30. La misura mira a favorire l’occupazione stabile tra i giovani.

L’occupazione giovanile stabile torna a essere incentivata con l’azzeramento dei contributi. Con la circolare 72 del 3 luglio 2026, l’Inps ha illustrato il nuovo esonero contributivo previsto dall’ articolo 4 del decreto legge 622026, il decreto Lavoro convertito nella legge 1122026. La misura raccoglie il testimone del bonus giovani under 35 del decreto Coesione, la cui finestra si è chiusa a fine 2025. L’obiettivo ora è più circoscritto: premiare i datori di lavoro privati che trasformano un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato per un under 35 mai stabilizzato prima. Per un massimo di due anni, i contributi previdenziali a carico dell’azienda si azzerano, entro un tetto mensile: stabilizzare un giovane dunque costa molto meno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Via al bonus giovani da 500 euro per il contratto a tempo indeterminato, come funziona

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Amarlo años,él abofetear po romper taza dejada po pri amo. desilu,i casar o.Él loc arrepentid.

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