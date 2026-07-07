Le strade della città si sono riempite di tifosi e negozi decorati con i colori rossoblù durante la terza edizione di Vetrine Rossoblù. L’iniziativa, organizzata da Confcommercio Ascom con il supporto di Bologna FC, Emil Banca e il Resto del Carlino, ha coinvolto numerosi esercizi commerciali, creando un percorso di decorazioni e atmosfere sportive. La partecipazione è stata molto alta, con una forte presenza di pubblico e attività commerciali decorate a tema.

Un’ondata di partecipazione ha attraversato la città con la terza edizione di Vetrine Rossoblù, l’iniziativa promossa da Confcommercio Ascom in collaborazione con Bologna FC, Emil Banca e il Resto del Carlino, che anche quest’anno ha trasformato le strade della Città Metropolitana in un percorso diffuso di colori e passione sportiva. "Forte il coinvolgimento da parte di commercianti, pubblici esercizi e botteghe storiche che hanno aderito al progetto reinterpretando i colori rossoblù attraverso allestimenti originali, creativi e identitari", si sottolinea nel comunicato dell’Ascom sull’iniziativa. "Anche in una stagione sportiva più difficile – osserva Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Bologna –, l’entusiasmo delle imprese non è venuto meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vetrine Rossoblù, la festa: "Successo che si rinnova"

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