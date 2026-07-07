Vertice Nato Zelensky | Nessuno come noi contro droni adesione ad Alleanza sarebbe naturale
L’Ucraina ha raggiunto oltre il 90% di intercettazione dei droni russi, secondo dichiarazioni del presidente del paese. Durante un vertice della Nato, ha affermato che nessun altro Stato ha una capacità analoga contro i droni. Ha anche sottolineato che, con questa esperienza, l’adesione all’Alleanza sarebbe naturale. La discussione si è concentrata sulla difesa aerea e sulla cooperazione tra i membri della Nato in risposta alle minacce provenienti dal territorio russo.
L’ Ucraina ha aumentato la propria percentuale di intercettazione dei droni russi a oltre il 90% e “con tutto il rispetto, nessun altro Paese ha la capacità di difendersi dagli attacchi dei droni su questa scala”, “la realtà di questa guerra ci ha costretti a sviluppare questa capacità e oggi respingiamo centinaia di attacchi con i droni, ogni giorno e ogni notte” e l’adesione dell’Ucraina alla Nato “ha senso”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al summit della Nato ad Ankara, in Turchia. “Ci consideriamo già partner affidabili, e sarebbe semplicemente naturale entrare a far parte di un’unica comunità di sicurezza comune “, ha affermato Zelensky, sottolineando che “l’Ucraina nella Nato rappresenta una fonte di straordinaria capacità difensiva”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Zelensky Just Set a Deadline for the War — and Russia is Running Out of Time
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