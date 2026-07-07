Durante il vertice Nato ad Ankara, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che alcuni paesi si sono rifiutati di partecipare a determinate iniziative, senza specificare quali. Ha anche chiesto cosa potrebbe succedere in seguito a questo rifiuto. Il meeting si concentra sul rafforzamento della difesa collettiva, sugli investimenti nell’industria militare e sul sostegno all’Ucraina.

Ad Ankara si apre il vertice della Nato, dedicato al rafforzamento della difesa collettiva, all’aumento degli investimenti nell’industria militare e al sostegno all’ Ucraina. Il segretario generale Mark Rutte presenta una serie di programmi comuni tra Europa e Stati Uniti, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atteso a incontri bilaterali con Volodymyr Zelensky, Recep Tayyip Erdogan e il presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Al centro dell’agenda anche il conflitto tra Russia e Ucraina, la produzione di droni, la difesa aerea e il futuro della cooperazione militare tra alleati. Ad Ankara si apre il vertice della Nato, dedicato al rafforzamento della difesa collettiva, all’aumento degli investimenti nell’industria militare e al sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Vertice Nato, Trump gela l’Italia: “Si sono rifiutati, cosa succederà ora”

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