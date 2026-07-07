Durante il vertice Nato di Ankara, inizia una discussione che va oltre i fondi per la difesa. Tra i punti all’ordine del giorno c’è anche la questione del fianco Sud, con l’Italia che si impegna a rafforzare questa area. Il target di destinare il 5% del PIL alla difesa entro il 2035 è ancora lontano, sia in termini di scadenze che di progressi fatti finora. Le discussioni riguardano anche il ruolo strategico di questa regione e le modalità di intervento.

Non c’è solo quello dei fondi da destinare alla difesa tra i dossier più insidiosi del vertice nato di Ankara che si apre oggi, martedì 7 luglio. L’obiettivo Nato del 5% nel 2035 è lontano, non solo a livello temporale. L’Italia sarà chiamata a giocare le sue carte per orientare l’attenzione dei 32 paesi dell’Alleanza Atlantica sul fronte Sud, ovvero quel Mediterraneo che per noi risulta estremamente strategico. Da lì arriva infatti la spinta migratoria dall’Africa verso l’Europa, con rotte non controllate gestite da reti criminali che sfruttano l’instabilità politica. E lì c’è un paese, la Libia, che continua a registrare un vuoto di potere. Il Fronte Sud della Nato, spesso associato al concetto geopolitico di “Mediterraneo Allargato”, è dunque una priorità assoluta per la politica di difesa e la sicurezza nazionale dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilsole24ore.com - Vertice Nato, non solo fondi difesa: l’Italia gioca anche la partita del fianco Sud

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UE incalza Meloni e Crosetto: sulla difesa lItalia deve decidere entro lanno

Notizie e thread social correlati

Nato, colloquio Meloni-Erdogan in vista del vertice di Ankara: focus sul Fianco SudLa presidente del Consiglio italiano ha parlato telefonicamente con il presidente turco prima del vertice della Nato ad Ankara.

Non solo Iran. Il futuro della Nato si gioca anche nel fronte sudIl futuro della Nato si sta definendo anche nel fronte sud, dove le tensioni attuali riguardano i rapporti con gli Stati Uniti e le situazioni di...

Temi più discussi: Vertice Nato, Governo al lavoro sulle spese militari. Si studiano ulteriori aumenti (ma lo spazio è stretto); Nato, Meloni riunisce i ministri. Vertice sulle spese per l'Ucraina; La Turchia apre la sfida della Nato 3.0: Ankara come snodo dell’Alleanza Atlantica che verrà; Vertice Nato Ankara, alla vigilia nuovo attacco di Trump contro Meloni.

Pagare e ancora pagare. Al vertice della Nato che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare. Che va quasi tutta in armi americane, ma per il segretario generale Rutte è giusto così. Solo la S x.com

La nuova struttura della Nato. È credibile solo con gli UsaL’analista Politi: Washington assicura che non ci sarà un disimpegno sulla deterrenza nucleare. Ma l’Europa deve investire di più. Per riuscirci è fondamentale standardizzare gli armamenti ... msn.com

Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavoloLeggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Nato il 7 e l'8 luglio ad Ankara: chi partecipa e quali sono i temi sul tavolo ... tg24.sky.it

La Slovacchia non prometterà aiuti all'Ucraina al summit della NATO, dice Fico reddit