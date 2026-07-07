La premier Meloni e Trump si sono evitati durante il vertice Nato. Dopo le dichiarazioni forti del presidente americano, nessuna risposta da parte di Palazzo Chigi. Trump arriverà in Turchia oggi, mentre Meloni ha mantenuto il silenzio. Nessun incontro tra i due leader è stato confermato. La tensione tra i due si è tradotta in un atteggiamento distaccato e senza scambi pubblici di parole.

È gelo tra la premier Meloni e Trump. Palazzo Chigi non replica alle offese del presidente americano che oggi sarà in Turchia. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vertice Nato, Meloni e il gelo con Trump

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