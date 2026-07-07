Vertice Nato di Ankara ecco risorse e investimenti messi sul piatto dall’Italia

Durante il vertice Nato ad Ankara il 7 e 8 luglio, l’Italia ha annunciato risorse e investimenti destinati alla difesa. Il meeting ha visto anche il presidente degli Stati Uniti fare pressioni sugli alleati affinché aumentino le spese militari. Le discussioni si sono concentrate sulle spese di difesa, senza dettagli specifici sui numeri o sui progetti finanziati. La riunione ha coinvolto i rappresentanti dei Paesi membri, con particolare attenzione alle risorse da allocare per rafforzare il settore militare.

Il piatto principale del menù del summit Nato, il 7 e l’8 luglio ad Ankara, è rappresentato delle spese da destinare alla difesa, in un contesto complessivo che vede il presidente degli Stati Uniti (e non da oggi) in pressing sugli alleati affinchè finanziano la propria difesa. Il ghiaccio, da questo punto di vista, è stato rotto in occasione del vertice Nato dell’Aia, che si è svolto il 24 e il 25 giugno dello scorso anno, poco più di un anno fa. La decisione politicamente più rilevante, fortemente caldeggiata da Washington, è stata il superamento del vecchio tetto del 2%. I leader dell’Alleanza atlantica in quella occasione si sono... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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NATO Secretary-General Praises President Trump on Defense Spending Leadership

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