Vertical World | Sally Gall racconta i paesaggi dell’America profonda

Notizia in breve

A Pietrasanta si apre la mostra personale dell’artista americana Sally Gall, intitolata “Vertical World”. La rassegna presenta la sua nuova serie fotografica dedicata ai paesaggi dell’America profonda. È la prima esposizione in Italia dedicata a questa serie, che include immagini di aree rurali e paesaggi meno conosciuti negli Stati Uniti. L’esposizione è ospitata presso la Galleria Accesso.