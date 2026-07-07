Vertical World | Sally Gall racconta i paesaggi dell’America profonda

Da it.insideover.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pietrasanta si apre la mostra personale dell’artista americana Sally Gall, intitolata “Vertical World”. La rassegna presenta la sua nuova serie fotografica dedicata ai paesaggi dell’America profonda. È la prima esposizione in Italia dedicata a questa serie, che include immagini di aree rurali e paesaggi meno conosciuti negli Stati Uniti. L’esposizione è ospitata presso la Galleria Accesso.

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Accesso Galleria  a Pietrasanta presenta “ Sally Gall. Vertical World”, la nuova serie fotografica dell’artista americana, esposta per la  prima volta in una mostra personale in Italia. L’esposizione aperta fino al 9 agosto 2026 propone dieci fotografie di medie e grandi dimensioni (66×102 cm e 84×127 cm), realizzate con stampa a pigmenti d’archivio dedicate ad alcune delle più  monumentali pareti rocciose degli Stati Uniti occidentali, restituite attraverso una ricerca che indaga il confine tra  documentazione fotografica e astrazione. Gli scatti di Gall, caratterizzati da una  forte intensità cromatica, richiamano suggestioni pittoriche... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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