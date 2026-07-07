A Verona, due cittadini marocchini sono stati arrestati per rapina impropria dopo essere stati sorpresi a rubare in un supermercato. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, i ladri hanno aggredito un poliziotto. L’episodio si è concluso con l’arresto degli uomini e il trasferimento in commissariato. Nessun altro dettaglio su eventuali feriti o sulle conseguenze dell’aggressione.

Due cittadini marocchini sono stati arrestati per rapina impropria in concorso a Verona, dopo essere stati sorpresi a rubare all’interno di un supermercato. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un poliziotto libero dal servizio, che ha notato il comportamento sospetto dei tre uomini coinvolti. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando un agente, trovandosi all’interno di un supermercato di Corso Milano, ha notato tre uomini con una borsa refrigerante che si aggiravano con fare sospetto nei pressi dell’uscita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Verona, il blitz al supermercato finisce nel sangue: i ladri aggrediscono un poliziotto

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