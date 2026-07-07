Nelle verifiche condotte tra le ore serali e notturne dello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno controllato 80 veicoli e identificato 160 persone. Le operazioni sono state supportate da una squadra di intervento operativo. I controlli si sono svolti in diverse zone della città e delle aree limitrofe, senza segnalare incidenti o irregolarità di rilievo. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in relazione alle verifiche effettuate.

Nelle ore serali e notturne dello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Ravenna, coadiuvati da una squadra di intervento operativo del 4° battaglione carabinieri Veneto di Mestre, hanno potenziato i servizi di controllo del territorio con lo scopo di rafforzare la sicurezza stradale, contrastare ogni forma di illegalità e incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini, rivolgendo un’attenzione particolare ai luoghi della movida maggiormente frequentati dai giovani. L’attività è stata svolta anche grazie a personale sanitario a bordo di un laboratorio mobile messo a disposizione dalla società Forensic Lab Service... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verifiche su 80 veicoli, identificate 160 persone

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